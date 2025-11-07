La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatió este viernes un predictamen que propone ampliar el proceso de formalización minera artesanal e integral hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta la aprobación de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

La sesión estuvo presidida por el congresista Víctor Cutipa.

La propuesta plantea modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Con ello, se busca extender el marco legal que permite a los mineros artesanales continuar con su proceso de formalización .

El predictamen también propone suspender temporalmente los procedimientos administrativos de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), establecidos en los Decretos Supremos 001-2020-EM y 018-2017-EM. Esta medida busca evitar que más mineros sean retirados del registro mientras se debate una norma definitiva para el sector.

Otro punto relevante del proyecto es la reincorporación excepcional de personas naturales o jurídicas que fueron excluidas del Reinfo mediante el Decreto Supremo 012-2025-EM. Los interesados deberán demostrar que realizaron actividades mineras y comprometerse a cumplir con las obligaciones técnicas, ambientales y administrativas , retomando el proceso en el mismo estado en que se encontraba antes de su exclusión.

MIRA AQUÍ: