El presidente José Jerí Oré condujo la mesa de trabajo “Perú: Las bases del futuro”, un espacio en el que diversos gremios vinculados a los sectores de hidrocarburos, minería, automotriz y energía presentaron al Ejecutivo las principales dificultades que afrontan y las soluciones que consideran urgentes.

Durante la reunión, los representantes privados plantearon la necesidad de agilizar procedimientos y resolver trabas administrativas que frenan proyectos de inversión.

El Ejecutivo señaló que estos aportes serán considerados dentro de la estrategia que busca atraer capitales y fortalecer la competitividad del país.

El Gobierno remarcó que la iniciativa se enmarca en su objetivo de promover un entorno más dinámico y eficiente para el desarrollo productivo, así como de acelerar la ejecución de proyectos que ya cuentan con viabilidad técnica.

