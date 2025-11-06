El precandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, dijo que “propondrá la reinscripción de todos los informales”.

“Voy a ir a dialogar con ellos para ver cuál puede ser su aporte al país”, afirmó.

Tras participar en el CADE Ejecutivos 2025, el exrector dela UNI fue consultado por la prensa sobre los más de 50 mil mineros informales e ilegales que piden que el Congreso amplíe el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Mineros informales piden que se amplíe el Reinfo y protestan frente al Congreso de la República. Fotos: joel Alonzo / GEC.

“Si yo puedo dialogar y hacer que la gente ingrese a una lógica de Estado, de nación, de economía social de mercado, disminuiré o restaré esfuerzos para hacerlo voy a hacerlo todos los días. Yo voy a proponer una reinscripción, voy a poner todos los detalles, porque eso no quiere quedar al margen”, dijo.

“Yo estoy hablando de una reinscripción (no de una ampliación), que eso se reconvierta en una reinscripción”, precisó.

En otro momento, se refirió al rol empresarial en temas coyunturales en los últimos años.

Desde su punto de vista, el sector empresarial guardó silencio en temas como las marchas y las leyes que aprobó el Congreso consideradas pro-crimen.

“Yo fui al CADE en el 2008 y salí emocionado porque vi un empresariado comprometido con su país, con un proyecto nacional, hablaban de ciencia y de tecnología”, sostuvo.

Finalmente, dijo que de ganar las Elecciones Generales 2026, buscará derogar la leyes pro-crimen que aprobó el Congreso en el último quinquenio.