La Fiscalía confirmó la captura de tres sospechosos vinculados al crimen de Hiroshi Erik Ureta Campos, burgomaestre del distrito de Coviriali, en la provincia de Satipo. Los operativos se llevaron a cabo en diferentes puntos de la selva central de la región Junín.

El responsable de la investigación, el fiscal provincial Rolly Rivera Medrano, brindó detalles en exclusiva sobre el avance del caso. La autoridad dejó en claro que las pesquisas continúan abiertas y que aún quedan aspectos por esclarecer.

“Todavía estamos en investigación para poderlo establecer, porque como le vuelvo a repetir, estas personas son gente que han tenido anteriores hechos delictivos por robo, específicamente hablo de uno de ellos, del peruano, como probablemente puedan haber hecho todo este hecho delictivo por orden de una tercera persona”, declaró Rivera.

El rastro de los implicados comenzó a seguirse a partir de una intervención en un domicilio cercano a Satipo. Ese primer arresto fue el punto de partida para localizar a los otros dos sospechosos.

Los agentes, junto al equipo fiscal, llegaron hasta un hospedaje en el distrito de Río Negro donde se hallaban los prófugos. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar en la madrugada.

Uno fue aprehendido durante el intento de fuga, mientras que otro logró ganar terreno por unas horas. Finalmente, hacia el mediodía, las rondas campesinas de la zona colaboraron con las autoridades para capturar al tercero, identificado como ciudadano venezolano.

Hasta el momento, los nombres de los detenidos no han sido revelados, pues la Fiscalía evalúa la posible participación de otros implicados. El eje central de la investigación apunta a identificar al autor intelectual y el motivo que desencadenó el asesinato.