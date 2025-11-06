Durante su presentación en el bloque electoral del CADE Ejecutivos 2025, Alfonso López Chau, precandidato presidencial de Ahora Nación, recordó a los muertos ocurridos durante las protestas en la asunción del mando de Dina Boluarte.

El aspirante al sillón de Pizarro afirmó que su partido nace de los jóvenes de diferentes regiones del Perú que, al ver cómo les arrebatan su futuro, deciden organizarse y actuar para recuperarlo.

“Ellos se sienten parte de una generación herida, pero también de una generación que ha decidido ponerse de pie. Estos jóvenes son parte de la generación que vio morir a más de cincuenta compatriotas en las calles, asesinados por ejercer el derecho más sagrado de una democracia: protestar. No eran violentos. Eran peruanos indignados. Eran nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros trabajadores”, manifestó.

Alfonso López Chau es el candidato presidencial del partido Ahora Nación. (Foto: Difusión)

Según indicó, Ahora Nación nace como un movimiento que no surge del cálculo político, sino del dolor y del deber moral de recuperar el país para todos los peruanos.

“Los militantes de Ahora Nación nos cansamos de ser observadores, de ver cómo las decisiones se toman lejos de la gente, mientras la corrupción se instala en los cimientos del Estado y la desigualdad se normaliza en los techos de nuestras casas. Nos cansamos de que el Perú sea, como escribí hace treinta años”, puntualizó.