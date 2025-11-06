El Parlamento consideró que el asilo concedido por el Gobierno de México constituye una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos del país. La moción fue impulsada por la Comisión de Relaciones Exteriores. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
El Parlamento consideró que el asilo concedido por el Gobierno de México constituye una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos del país. La moción fue impulsada por la Comisión de Relaciones Exteriores. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

El Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que su Gobierno otorgara asilo diplomático a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

Con 63 votos a favor, cuatro en contra y varias abstenciones, el Parlamento adoptó esta medida por considerar que la decisión de México representa una “inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú” y una ofensa al sistema democrático nacional.

La resolución será remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá canalizar la decisión a través de las vías diplomáticas correspondientes.

Asilo a Betssy Chávez

El pronunciamiento del Congreso se produce días después de que el Gobierno mexicano confirmara que concedió asilo diplomático a Betssy Chávez, extitular del Gabinete Ministerial durante la gestión de Pedro Castillo Terrones, quien enfrenta actualmente procesos judiciales por presunta rebelión y conspiración.

El asilo político fue otorgado por México bajo el argumento de persecución política, una figura que ha generado reiteradas tensiones diplomáticas entre ambos países desde diciembre de 2022.

Debate parlamentario y argumentos

Durante el debate en el Pleno, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), sustentó la moción e instó al Congreso a pronunciarse “en defensa de la soberanía nacional”.

“No podemos permitir que una persona así se meta en problemas peruanos. A nosotros nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con cualquier otro congresista que solicite asilo”, expresó el parlamentario.

Bustamante también criticó la política interna del Gobierno mexicano y aseguró que la presidenta Sheinbaum “distrae a su pueblo de los verdaderos problemas que debería enfrentar”.

Otros congresistas coincidieron en que la medida busca enviar un mensaje político de rechazo a lo que consideraron una interferencia externa en temas judiciales internos.

Contexto diplomático

No es la primera vez que el Congreso peruano declara persona no grata a un mandatario mexicano. En 2023, el Parlamento adoptó una medida similar contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por declaraciones que consideraron injerencistas respecto a la situación política del Perú.

Hasta el momento, la Cancillería mexicana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión del Congreso peruano.

