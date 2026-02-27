Tres presuntos implicados en el homicidio del alcalde del distrito de Coviriali, Iroshi Ureta Campos, fueron capturados en el distrito de Río Negro, en la provincia de Satipo.

El Fiscal Provincial Rolly Ronald Rivera Medrano informó que, tras el asesinato del alcalde, se realizaron acciones de investigación conjuntas con la Policía Nacional del Perú. La pesquisa determinó que dos de los implicados habían comprado una motocicleta en Satipo, utilizada posteriormente para perpetrar el ataque, lo que permitió activar la geolocalización y seguimiento de los sospechosos.

Tras el atentado, los implicados se refugiaron en bungalows —pequeños alojamientos alejados de la ciudad— en el sector de Río Negro, a siete minutos de la ciudad. La Policía logró la detención del primer involucrado en su domicilio, y gracias a la información obtenida se capturó a los otros dos. Durante el operativo, dos personas intentaron escapar descalzas; uno fue detenido por la policía y el tercer implicado, de nacionalidad venezolana, fue retenido por las rondas vecinales.

En el operativo también se incautó la motocicleta utilizada en el crimen. Las diligencias continúan para esclarecer el móvil del asesinato y determinar el grado de participación de cada detenido.