Durante su presentación en el bloque electoral del CADE Ejecutivos 2025, Alfonso López Chau, precandidato presidencial de Ahora Nación, dijo que es vital recuperar la moral para que los sistemas funciones.

“No es posible vencer la inseguridad ciudadana si quienes gobiernan obedecen a las economías ilegales y si el Congreso legisla al servicio del crimen organizado. Lo que hemos vivido en los últimos años es la captura del Estado por intereses que solo buscan perpetuar sus privilegios. Los corruptos han tomado las instituciones y harán todo lo necesario para no soltar el poder”, indicó.

En ese sentido mencionó que la gestión pública se ha deteriorado de manera dramática, porque no hay gobernanza, no hay dirección y no hay propósito.

“Lo vemos cada día en los hospitales donde no hay citas nimedicamentos; en las comisarías donde policías trabajan sin recursos ni protección; en las aulas donde millones de niños y niñas enfrentan un futuro hipotecado por la desigualdad”, apuntó.

Además, recordó que la violencia contra las mujeres deja cada año más de 120 feminicidios y la inseguridad ciudadana se ha vuelto el principal impuesto informal del Perú.

“Hemos normalizado tanto la extorsión que hay una propuesta de ley para exonerar tributariamente a quienes son extorsionados como si nos resignáramos a vivir con miedo. El crimen organizado ya no toca la puerta, ha entrado a los municipios, a los puertos, a las licitaciones, a las empresas y al Congreso. Y cada empresario extorsionado, cada familia que paga protección es una derrota del Estado y de todos nosotros”, mencionó.