Durante su participación en CADE Ejecutivos 2025, el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, afirmó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se convirtió en una de las mayores distorsiones del marco regulatorio del sector, al promover la informalidad en lugar de erradicarla.

“El Reinfo fue el mayor error que cometimos los peruanos en materia minera. Se planteó como una solución temporal, pero después de veinte años no ha dado resultados”, señaló De Vinatea en entrevista con El Comercio.

Explicó que, a diferencia de lo que se ha sostenido en algunos espacios del debate público, la Ley MAPE, propuesta en el Congreso para la pequeña minería y minería artesanal, no es indispensable para garantizar la regulación del sector. “La pequeña minería y la minería artesanal ya están contempladas en la Ley General de Minería, que regula todos los niveles de actividad. No es cierto que el país esté desregulado en ese aspecto”, precisó.

De Vinatea enfatizó que la prioridad debería ser mejorar los mecanismos vigentes en lugar de aprobar nuevas normas que podrían generar confusión o duplicidades. “La formalización debe basarse en la promoción y en los incentivos para mantenerse en la legalidad, no en una inscripción masiva sin control como ocurrió con el Reinfo”, agregó.

INVERSIONES

Respecto al contexto general de la industria, el gerente general del IIMP destacó la fortaleza macroeconómica del Perú, que sigue siendo un factor de confianza para los inversionistas. “El mundo mira al Perú con sorpresa y hasta con cierta envidia por su estabilidad macroeconómica, pese a la turbulencia política. Pero la economía sana requiere políticas públicas sanas”, apuntó.

Finalmente, se refirió al avance de Tía María, proyecto que calificó de “emblemático” por marcar un punto de inflexión en la percepción sobre la inversión minera. “Su ejecución demuestra que el país puede destrabar iniciativas y aprovechar la ventana que abre la transición energética, donde los minerales peruanos son clave”, subrayó.