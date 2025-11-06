El presidente de la República, José Jerí, reiteró este jueves su decisión de dejar sin efecto el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, al considerar que “no sirve para la realidad del país”.A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario explicó que su Gobierno construirá un nuevo plan basado en propuestas previas y en aportes de instituciones con resultados comprobados a nivel nacional e internacional.

“El plan de seguridad ciudadana vigente no nos sirve para hoy y va a quedar sin efecto. Vamos a construir uno sobre la realidad y pensando en el futuro”, escribió Jerí.

Lo dije ayer. El plan de seguridad ciudadana vigente no nos sirve para hoy y va a quedar sin efecto. Vamos a construir uno sobre la realidad y pensando en el futuro. Uno sobre la base, objetivos, ideas y formas del plan 2013-2018, Plan Bratton del 02, nuestras instituciones,… — José Jerí (@josejeriore) November 6, 2025

Basado en planes anteriores y aportes internacionales

El jefe de Estado precisó que la nueva estrategia tomará como referencia el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013–2018 y el denominado Plan Bratton del 2002, diseñado por el exjefe de la Policía de Nueva York, William Bratton.Este último fue propuesto en su momento para la Municipalidad de Lima, durante la gestión del entonces alcalde Alberto Andrade Carmona, como modelo de prevención del delito y gestión policial moderna.

“Vamos a construir uno sobre la base, objetivos, ideas y formas del plan 2013-2018, Plan Bratton del 02, nuestras instituciones, aportes de quienes han generado resultados a nivel internacional y local, así como de todo patriota que quiera contribuir”, señaló Jerí en su publicación.

Nueva estrategia de seguridad

El anuncio refuerza lo dicho por el mandatario un día antes, cuando cuestionó el actual plan de seguridad por ser, según dijo, “de escritorio y lejano a la realidad”. El nuevo marco normativo, indicó, buscará adaptarse a las condiciones actuales del país y tendrá un enfoque multisectorial que integre a las instituciones del Estado, gobiernos locales y sociedad civil.

Aunque no se ha precisado la fecha de presentación del nuevo plan, fuentes del Ejecutivo señalaron que el documento estaría en fase de diseño técnico con participación del Ministerio del Interior y del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

