El Gobierno promulgó este domingo la Ley N.º 32656, que crea el Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP), una nueva entidad autónoma que reemplaza al Colegio Odontológico del Perú y asume la representación oficial de los profesionales de la odontología en todo el país.

Uno de los cambios es que la colegiación y la habilitación profesional serán requisitos obligatorios para ejercer. La norma precisa que, sin estos requisitos, los actos profesionales carecen de eficacia jurídica. Además, la certificación y recertificación también serán exigibles, aunque su implementación será gradual en un plazo máximo de cinco años.

El nuevo colegio tendrá sede en Lima y jurisdicción nacional. Su máxima instancia será el Consejo Nacional, integrado por el decano nacional y los decanos regionales, todos elegidos mediante votación secreta y universal. También se crearán consejos regionales con personería jurídica propia.

FUNCIONES

Entre sus funciones principales figuran llevar el registro nacional de cirujanos dentistas, supervisar habilitaciones, promover la capacitación permanente, participar en la formulación de políticas de salud bucal y combatir el ejercicio ilegal de la profesión.

“Orientar, regular y vigilar el ejercicio de la profesión conforme a las normas legales vigentes y al Código de Ética Profesional”, refiere el documento. Además, administrar su patrimonio; emitir opinión sobre asuntos administrativos, tributarios y económicos que involucren a la profesión; contribuir a la defensa de la salud humana en el país, mediante el control de las enfermedades que afectan el sistema estomatognático, su prevención y las formas de tratamiento para su curación; reconocer a las sociedades y asociaciones científicas de estomatología que cumplan con los requisitos establecidos por el Estatuto y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

MECANISMOS Y FORMACIÓN

Como mecanismos de apoyo, se crea el Fondo de Previsión Social (FPS) para brindar bienestar a los colegiados, la Escuela Nacional de Educación Continua en Estomatología (ENECE) y el Fondo Solidario Institucional (FSI).

En cuanto a la formación universitaria, la norma crea un comité nacional para elaborar un Plan Nacional de Reestructuración y Modernización de los planes curriculares de odontología, obligatorio para el licenciamiento de facultades a partir de 2028.

La ley también modifica la norma laboral del sector para permitir que los cirujanos dentistas ejerzan voluntariamente hasta los 75 años, aprovechando su experiencia acumulada.