El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se desistió de seguir con la denuncia penal por difamación que había presentado contra el excongresista César Combina.

El proceso judicial se originó a raíz de una publicación en redes sociales en la que César Combina vinculaba a Arturo Fernández con la designación de Einer Gilbert Alva León, conocido como ‘Makanaky’, en el cargo de gerente municipal.

Dicho juicio, que había avanzado hasta la etapa oral, fue suspendido recientemente debido a la inasistencia del imputado y a la falta de acreditación de su defensa legal. Ante ello, el juez Juan Conrrado Bendezú Villena lo declaró reo contumaz y ordenó su inmediata ubicación y captura.

La denuncia penal tuvo origen por una publicación realizada por Combina en la red social X, donde difundió la imagen de una presunta resolución firmada por Fernández.

Ese documento indicaba que ‘Makanaky’ había sido designado como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en Moche. No obstante, según el denunciante, tal resolución nunca existió y la publicación constituía un acto de difamación.

Fernández interpuso una querella por presunta difamación agravada, acusando al exparlamentario de dañar su honor y difundir información falsa a través de redes sociales. El Poder Judicial admitió el caso y programó el inicio del juicio oral para el 30 de octubre.

