El presidente de la República, José Jerí Oré, cuestionó duramente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, calificándolo como “lejano a la realidad y que en la práctica no nos sirve”.

Durante la ceremonia de entrega de equipamiento logístico a la Policía Nacional del Perú (PNP), el mandatario señaló que la estrategia actual de seguridad fue elaborada “desde el escritorio” y no responde a las verdaderas condiciones del país.

“Tenemos que revisar ese plan, evaluarlo y, si es necesario, derogarlo. Debemos construir uno nuevo que responda a la realidad nacional”, enfatizó Jerí ante las autoridades presentes.

Propuesta de un nuevo marco de seguridad

El jefe de Estado propuso tomar como referencia planes anteriores, como el del periodo 2013–2018, los cuales, según dijo, fueron “más operativos y efectivos”.

Asimismo, exhortó al Ministerio del Interior a rescatar los elementos positivos de políticas pasadas para diseñar un nuevo marco de seguridad ciudadana que combine eficacia con visión de futuro.

El presidente también anunció medidas urgentes para repotenciar a la Policía Nacional, asegurando que el Gobierno ha pasado “de la defensiva a la ofensiva” frente a la delincuencia.

En esa línea, presentó la entrega de chalecos antibalas, fusiles y uniformes como parte del proceso de modernización de la institución, e informó que nuevos anuncios de equipamiento se darán a conocer en los próximos días.

Reconoció que los recursos del Estado son limitados, pero subrayó que su gestión priorizará la adquisición de equipos esenciales con sentido de urgencia, especialmente durante el estado de emergencia vigente.

Cooperación internacional y apoyo a microempresas

Jerí agradeció el aporte de la República Popular China, cuya embajada donó recientemente chalecos antibalas al Estado peruano, destacando que este gesto “fortalece los lazos bilaterales y la lucha conjunta contra la delincuencia”.

También reconoció la participación de 178 micro y pequeñas empresas nacionales que confeccionaron nuevas prendas para los efectivos policiales a través del programa Compras a MYPErú, lo que calificó como “un modelo de cooperación efectiva entre el Estado y el sector productivo nacional”.

“Estas alianzas no solo fortalecen a la Policía, sino que también dinamizan la economía y generan empleo local”, agregó el mandatario.