El Gobierno autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores para participar en el principal foro de diálogo entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, donde sostendrá reuniones bilaterales con altos funcionarios de varios países.
El canciller Hugo de Zela Martínez representará al Perú en la V Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que se celebrará en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 8 al 10 de noviembre de 2025.

La participación peruana fue autorizada mediante la Resolución Suprema N.º 264-2025-PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que resalta la importancia del encuentro como el máximo espacio de diálogo birregional entre América Latina, el Caribe y Europa.

Según el documento, la cita “representa una oportunidad estratégica para fortalecer las relaciones políticas, económicas, sociales y de cooperación entre ambas regiones”.

Objetivos de la participación peruana

La resolución precisa que la presencia del canciller permitirá impulsar una política exterior democrática, integracionista y multilateral, en línea con los principios de la diplomacia peruana.

“Coadyuvará a que el Perú se posicione en el escenario internacional, promueva un diálogo birregional equilibrado y permita canalizar la cooperación europea en temas prioritarios como la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y la gobernanza digital”,señala la norma oficial.

Durante su participación, De Zela sostendrá reuniones bilaterales con representantes de Bélgica, Brasil, Chile y Francia, además de encuentros con autoridades de la Celac y la Unión Europea.

Cooperación e integración regional

El viaje del canciller también busca fortalecer las relaciones de Perú con los países participantes, identificar nuevas oportunidades de cooperación internacional y promover iniciativas conjuntas en materia de innovación, fortalecimiento institucional y combate a la delincuencia organizada transnacional.

Asimismo, la resolución autoriza que, durante su ausencia, el Despacho de Relaciones Exteriores quede a cargo de Denisse Miralles, ministra de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas.

El retorno de Hugo de Zela está previsto para el 11 de noviembre de 2025.

Datos clave

  • Evento: V Cumbre Celac–Unión Europea
  • Lugar: Santa Marta, Colombia
  • Fechas: 8 al 10 de noviembre de 2025
  • Autoridad peruana: Canciller Hugo de Zela Martínez
  • Norma: Resolución Suprema N.º 264-2025-PCM
  • Publicación: Diario Oficial El Peruano
  • Encargada del despacho: Denisse Miralles (MEF)
  • Temas de agenda: seguridad ciudadana, gobernanza digital, cooperación y lucha contra el narcotráfico

