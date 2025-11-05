El premier Ernesto Álvarez viajará en representación del presidente José Jerí a la toma de mando del nuevo mandatario de Bolivia, programada para el 8 de noviembre.

De acuerdo con la resolución suprema 266-2025-PCM, publicada este miércoles en el boletín de normas legales de El Peruano, se autoriza el viaje de Ernesto Álvavez del 7 al 9 de noviembre.

Dicho texto indica que la visita busca consolidar las relaciones bilaterales y destacar el compromiso del Perú en promover el diálogo político y la cooperación con Bolivia.

Según se informó, el gobierno peruano recibió una invitación formal para el jefe de Estado José Jerí por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de que asista a la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial.

El evento se llevará a cabo el 8 de noviembre en La Paz, fecha en la que Rodrigo Paz, exsenador del Partido Demócrata Cristiano, asumirá oficialmente la presidencia de Bolivia.

Durante su viaje a Bolivia, Álvarez sostendrá el 7 de noviembre una reunión de trabajo con representantes de la Embajada del Perú en La Paz.

Posteriormente, la resolución indica que el viaje del premier tendrá un costo total de 2.654 dólares, incluyendo pasajes aéreos y viáticos, y que durante su ausencia su despacho quedará a cargo del ministro de Defensa, César Díaz Peche.