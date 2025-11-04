Roberto Velasco Álvarez, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, anunció que su país otorgó asilo político a Betssy Chávez y que ya se envió una nota diplomática solicitando el salvoconducto correspondiente.

“Transmitimos al Gobierno del Perú que México otorgó asilo a la señora Betssy Chávez y entregamos una nota diplomática con la solicitud de salvoconducto correspondiente”, señaló durante una conferencia de prensa.

Velasco recordó que la Constitución de México reconoce el derecho a solicitar asilo político y afirmó que Chávez argumentó haber sido víctima de violaciones a sus derechos procesales.

También citó una resolución de la ONU que señala que el asilo no debe considerarse un acto inamistoso entre Estados, motivo por el cual rechazó la ruptura diplomática anunciada por el Perú.

Sobre este punto, el representante de la Cancillería mexicana lamentó la decisión del Gobierno peruano y aseguró que las funciones consulares continuarán operativas.