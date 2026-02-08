El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de hábeas corpus presentada a favor de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, con la que se busca que el Estado peruano otorgue un salvoconducto que le permita salir del país.

De acuerdo con información difundida por el diario El Comercio, el recurso fue aceptado para su evaluación y abre una etapa de análisis jurisdiccional sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales.

La demanda constitucional ha sido interpuesta contra diversas entidades del Estado, entre ellas la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Cancillería, el Ministerio del Interior y el propio Poder Judicial.

La defensa de Chávez sostiene que estas instituciones habrían incurrido en omisiones que afectan su libertad personal y derechos conexos, en el marco de su situación como asilada.

Betssy Chávez permanece desde noviembre del año pasado en la Embajada de México , donde se encuentra bajo la figura de asilo diplomático. Su ingreso a la sede diplomática se produjo tras la emisión de una sentencia condenatoria en su contra, lo que la llevó a solicitar protección internacional mientras enfrenta una situación legal adversa en el país.

La exjefa del Gabinete Ministerial fue condenada a once años y cinco meses de prisión por el delito de rebelión, fallo que fue ratificado por las instancias judiciales correspondientes.

El juzgado constitucional deberá ahora requerir los descargos de las entidades demandadas y evaluar si la negativa de otorgar un salvoconducto vulnera derechos constitucionales o tratados internacionales, decisión que será clave para definir si Chávez puede abandonar el territorio peruano pese a su condena vigente.