La postulación de Herminia Chino (madre de la exministra Betssy Chávez) al Senado por el partido Podemos Perú ha generado una fuerte polémica, luego de que la propia candidata reconociera que toda la formación pública y política lo aprendió de su hija y su único objetivo es lograr su libertad.

El dominical de Panorama reveló que el partido Podemos Perú ha gastado 599 mil soles solo en publicidad electoral en Facebook y, bajo el liderazgo de José Luna (congresista), no solo busca la Presidencia, sino también varios curules en el Senado y la Cámara de Diputados.

No obstante, la mayoría de los candidatos son “reciclados” de Perú Libre y algunos no cuentan con experiencia en gestión pública, lo que genera cuestionamientos. Además, su caballito de batalla es el indulto a Pedro Castillo.

Es el caso de Herminia Chino, quien, al ser consultada sobre su experiencia en gestión pública, respondió que es una madre, una persona multifacética y ha laborado en muchos lugares. “No (he trabajado en gestión pública), pero sí recibí pequeños cursos. Al menos he aprendido de mi hija mucho”, señalando que desde el encarcelamiento de Betssy Chávez ha centrado su vida en acompañarla y defender lo que considera injusticia.

Además, dejó en claro que su incursión en la política responde más a una causa personal que a una trayectoria técnica o administrativa, como es la libertad de su hija.

“Quiero la libertad de mi hija y en el partido Podemos se lleva la verdadera democracia, se permiten ideas. Es una injusticia lo que ha pasado con mi hija (…) Para mí es un reto y es una injusticia que se ha cometido”, expresó. Como se conoce, Betssy Chávez cumple más de 75 días en condición de asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú.

Pese a los cuestionamientos, José Luna defendió públicamente la postulación de Herminia Chino, señalando que “tiene derecho a candidatear” y que llega con la intención de “servir, luchar y no robar”. Sin embargo, las críticas se intensifican al considerar el indulto al exmandatario Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado.

En esa línea, el congresista Guido Bellido afirmó que Podemos Perú buscará obtener la mayoría en el futuro Congreso para impulsar una amnistía o indulto, mecanismos que permitirían la liberación de Castillo Terrones.

“En el partido hay varios de Perú Libre, como Cecilia García, Raúl Noblecilla, Francis Paredes, Guido Bellido, mamá de Betssy Chavez, Roger Najar, Edgar Tello, y entre otros personajes”, sostuvo el parlamentario.