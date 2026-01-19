La congresista de la República, Cheryl Trigoso Reátegui (Renovación Popular), fue registrada en videos realizando shows privados para el empresario Martín Morey Riva, quien es proveedor del Estado y está cuestionado por presunta depredación de bosques, especialmente en la región San Martín.

Según las grabaciones difundidas por el dominical de Panorama, Trigoso Reátegui, además de ejercer su labor legislativa, apareció sobre el escenario de la fiesta de cumpleaños número 42 de Morey Riva, donde no solo interpretó canciones con la orquesta que ella misma fundó, “Sonido 2000”, sino que también dedicó saludos públicos al empresario y a quienes considera “clientes”.

Esta situación ha generado críticas y cuestionamientos, pues pondría en tela de juicio la imparcialidad y transparencia de su gestión, además de mezclar actividades políticas con negocios particulares.

Morey Riva es conocido en la zona por su actividad en los rubros médico y ganadero, pero también ha sido señalado por ambientalistas por presuntas actividades de tala ilegal en bosques; incluso lo ha llevado a la Fiscalía.

PRONUNCIAMIENTO

Al respecto, la legisladora respondió que no conoce al empresario.

“Voy a todos los eventos de mi familia musical. Seguiré cantando a donde me inviten, obviamente fuera del horario laboral del Congreso”, escribió la parlamentaria por WhatsApp, asegurando que el empresario no financiaría su campaña.

No es la primera vez que Cheryl Trigoso participaría de estos eventos, pues se la vio en otros a los que acompañaría a su familia.

Mientras que Martín Morey declaró que nunca ha financiado una campaña ni de Cheryl Trigoso.