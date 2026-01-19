Una nueva grabación difundida recientemente muestra al presidente José Jerí ingresando el 6 de enero de 2026 a un local comercial del jirón Paruro, en el Cercado de Lima, en una visita que no fue registrada en su agenda oficial ni reportada en los portales de transparencia.

En las imágenes difundidas por “Cuarto Poder” se observa al mandatario acompañado por el empresario Zhihua Yang, así como por un agente de seguridad del Estado y una acompañante, accediendo al inmueble fuera del horario habitual de atención.

Según un acta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el establecimiento -perteneciente a la empresa Market Capón SAC- había sido clausurado ese mismo día por realizar un giro distinto al autorizado, por lo que no debía estar abierto al público, de acuerdo al dominical.

Pese a ello, el registro audiovisual muestra que las puertas fueron abiertas para permitir el ingreso del jefe de Estado, quien se desplazó con normalidad por el lugar e incluso realizó una llamada telefónica durante la visita.

Consultado al respecto, el presidente Jerí sostuvo que conoce a Zhihua Yang desde hace tiempo por actividades sociales o culturales y negó que la reunión haya tenido fines irregulares.

No obstante, evitó responder a solicitudes formales de aclaración enviadas por la prensa.