Un reportaje de Punto Final reveló que en marzo de 2023, el Estado otorgó a Hidroeléctrica América S.A.C., empresa vinculada al empresario chino Zhihua Yang, la concesión para construir una central hidroeléctrica en Apurímac, con una inversión estimada de 24,4 millones de dólares, destinada a atender la falta de electricidad en comunidades campesinas de Andahuaylas. Sin embargo, a casi dos años de la concesión, no se registra ningún avance físico del proyecto, el cual permanece paralizado desde julio de 2023, según información de Osinergmin.

El proyecto Pachachaca II se ubica en territorios de la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado, donde el acceso a energía eléctrica continúa siendo limitado. Dirigentes comunales señalaron que la capacidad actual solo permite el uso de pocos focos por vivienda, impidiendo actividades básicas y productivas.

“En la comunidad el servicio de energía eléctrica es muy bajo, solo alcanza para dos o tres focos, no se puede usar ninguna máquina”, afirmó un exdirigente comunal en diálogo con Punto Final

Cruce de versiones

En un informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se indica que la empresa sostuvo que la paralización se dio a pedido de la comunidad. No obstante, esta versión fue desmentida por las autoridades comunales, quienes aseguraron que se otorgaron facilidades en más de una ocasión.

“La comunidad otorgó licencia social hasta en dos oportunidades para que continúen con los estudios”, precisó el expresidente comunal, Alberto Barazorda.

Por otro lado, el dirigente comunal señaló que la empresa retomó el contacto recientemente.

“Nos llegó un documento pidiendo la reconsideración, seguramente para su ejecución a posterior”, indicó, al confirmar que se permitió culminar los estudios pendientes.

Gobierno de Jerí podría anular concesión

De acuerdo con el contrato de concesión, la central hidroeléctrica debía entrar en operaciones a más tardar en mayo de 2026. El incumplimiento del cronograma habilita al Gobierno de José Jerí a cancelar la concesión, salvo que la empresa sustente retrasos por causas de fuerza mayor, decisión que recaerá en el Ministerio de Energía y Minas.

Nueva reunión clandestina genera cuestionamientos

Los cuestionamientos se intensificaron tras revelarse una nueva visita no registrada del presidente José Jerí a un local del empresario Zhihua Yang, ocurrida la tarde del 6 de enero de 2026 en el Market Capón, ubicado en el jirón Paruro, en pleno barrio chino de Lima. De acuerdo con la investigación de Punto Final, el mandatario ingresó al establecimiento entre las 6 y 7 de la noche, subió a un ambiente del segundo nivel y permaneció en el lugar mientras el local cerraba sus puertas al público.

El área de prensa de Palacio de Gobierno reconoció la visita, pero sostuvo que el presidente acudió de manera personal para realizar compras. Desde el área de prensa se indicó que Jerí “quería comprar caramelos chinos” y que, pese a contar con personal en Palacio, decidió hacerlo por cuenta propia. Asimismo, se precisó que el mandatario no acudió encapuchado y que vestía la ropa que llevaba ese día.