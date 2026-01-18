El exministro Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, calificó de “inaceptable” la reunión extraoficial que sostuvo el presidente José Jerí con un empresario chino en un chifa de San Borja, revelada por el programa Punto Final.

En declaraciones a RPP, sostuvo que este comportamiento sería causal de vacancia presidencial si no fuera por la cercanía de las elecciones generales ya convocadas.

Rafael Belaúnde cuestionó que el jefe de Estado haya acudido de noche, en un vehículo oficial y de manera encapuchada, a un encuentro con un empresario, señalando que toda reunión de ese tipo debe ser registrada y transparentada.

Además, comparó este hecho con prácticas similares ocurridas en anteriores gobiernos, como las reuniones extraprotocolarias atribuidas a Pedro Castillo y otros exmandatarios, las cuales -según indicó- deterioran la institucionalidad y la confianza pública.

Por su parte, el presidente José Jerí difundió un video en el que ofreció disculpas por la reunión extraoficial y explicó que el encuentro ocurrió el 26 de diciembre, tras cumplir su agenda oficial, y que asistió acompañado del ministro del Interior y su escolta.

Aseguró que conoce al empresario por actividades sociales y culturales, negó haber recibido pedidos irregulares y señaló que lamenta que el hecho genere suspicacias en un contexto político sensible.