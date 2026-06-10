La capacidad para controlar el balón que tiene Ronaldinho fue la que enamoró a los hinchas del fútbol. Y a sus 46 años, el astro brasileño no pierde la calidad y superó a Lamine Yamal (18), considerado el delantero del futuro, en un reto viral en el que debían mostrar su precisión en los remates.

A puertas del Mundial 2026, las dos estrellas fueron contratadas por McDonald’s y tenían una misión: patear el esférico para hacerlo cruzar en medio del logo de la compañía, ubicada en una parte muy alta. En el primer intento, el atacante español falló por mucho; en tanto que “Dinho” sí la clavó en la zona específica.

Al ver lo ocurrido, Lamine solo atinó a reírse, mientras que el brasileño daba por finalizado el desafío. Cabe resaltar que los dos deportistas son parte de la campaña de la mencionada compañía que trae unos vasos de colección para alimentar la fiebre mundialista.

¿Lamine Yamal jugará el Mundial 2026?

Lamine Yamal sí está convocado por España para el Mundial 2026, pero no está en condiciones de jugar, debido a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Aún no se sabe si estará en alguno de los tres partidos del Grupo H (contra Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay).

Fixture del Grupo H

Lun. 15 de junio / 11:00 a. m.

España vs. Cabo Verde

Lun. 15 de junio / 5:00 p. m.

Arabia Saudita vs. Uruguay

Dom. 21 de junio / 11:00 a. m.

España vs. Arabia Saudita

Dom. 21 de junio / 5:00 p. m.

Uruguay vs. Cabo Verde

Vie. 26 de junio / 7:00 p. m.

Uruguay vs. España

Vie. 26 de junio / 7:00 p. m.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita