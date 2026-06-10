El Comité Olímpico Peruano (COP) a través del Programa de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI) entregó la Beca Olímpica de equipos ‘Los Ángeles 2028’ a la dupla femenina de vóley playa conformada por nuestras representantes Claudia Andrea Gaona Arévalo y Lisbeth Allcca Merino.

Este apoyo forma parte de los programas de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), cuyo objetivo es brindar asistencia financiera y técnica a equipos nacionales para su participación en competiciones regionales, continentales y mundiales, fortaleciendo su proceso de preparación y sus posibilidades de clasificación a los Juegos Olímpicos.

“Este es un esfuerzo para nuestras deportistas que nos representaran en vóley playa con la finalidad de fortalecer su preparación y puedan tener una buena participación en los próximos juegos olímpicos”, dijo Renzo Manyari quien resaltó la unión que existe para sacar adelante a nuestros deportistas.

Durante su intervención, Cecilia Tait, nuestra medallista Olímpica, destacó la importancia de apoyar a nuestros deportistas, que necesitan una preparación de alto rendimiento para conseguir una medalla para nuestro país.

“La beca permitirá apoyar el proceso de entrenamiento y participación competitiva de la dupla peruana dentro de su ruta de preparación hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, contribuyendo al desarrollo de sus actividades deportivas y al cumplimiento de sus objetivos de alto rendimiento. Lo importante es unirnos y que nuestros deportistas, no solo vaya a competir sino a lograr medallas”, dijo la “Zurda de oro.

Participaron en esta actividad el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari Velazco; la miembro del COI, de la Federación Internacional de Voleibol y medallista olímpica, Cecilia Tait; la secretaria general del COP, María Martínez Murciego; el presidente de la Federación Peruana de Voleibol, Gino Vegas y las voleibolistas beneficiadas con la beca olímpica, Claudia Andrea Gaona Arévalo y Lisbeth Allcca Merino.

“La obtención de esta beca representa un importante respaldo para el voleibol playa peruano y refleja el compromiso del Comité Olímpico Peruano y de Solidaridad Olímpica con el desarrollo de atletas con proyección internacional y aspiraciones olímpicas. Gracias a la gestión del presidente del COP, Renzo Manyari, de Cecilia Tait, del Comité, gracias porque esto nos sirve mucho para nuestra preparación”, señalaron nuestras voleibolistas.