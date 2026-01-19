Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades, es investigado por el Ministerio Público como presunto integrante de la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”, dedicada al tráfico ilegal de madera.

De acuerdo a un informe de “Cuarto Poder”, en 2022 se le dictó prisión preventiva, medida que posteriormente fue sustituida por detención domiciliaria por 24 meses, la cual debía cumplirse bajo supervisión de la Policía Nacional y el Ministerio Público; sin embargo, fuentes fiscales señalan que dicha orden no se habría ejecutado hasta la fecha.

Pese a esta restricción judicial, Ji Wu Xiaodong ingresó en tres oportunidades a Palacio de Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de 2026, acompañado por el empresario Zhihua Yang, cercano al presidente José Jerí. L

Las visitas se registraron los días 12 y 29 de diciembre, y el 5 de enero, y fueron consignadas como “reuniones de trabajo”, aunque no figuran en la agenda pública presidencial y, según fuentes periodísticas, habrían sido encuentros directos con el mandatario.

La situación ha generado cuestionamientos debido a que Ji Wu también es investigado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción agravada, además de supuestos regalos a autoridades regionales para obtener concesiones madereras, de acuerdo al dominical.

Aunque el presidente José Jerí sostuvo que las reuniones se enmarcan en la “amistad Perú-China” y negó irregularidades, especialistas en derecho penal advirtieron que una detención domiciliaria debe ejecutarse y supervisarse en un plazo máximo de 72 horas, por lo que la fiscalía debería evaluar si corresponde restituir la prisión preventiva.