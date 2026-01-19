La empresa estatal de hidrocarburos, Petroperú informó que sus operaciones continuarán sin interrupciones pese al paro nacional de 72 horas anunciado por sus trabajadores desde este lunes 19 de enero, en rechazo al proceso de reestructuración que califican como “privatización encubierta”.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) notificó a la empresa estatal la improcedencia de la huelga convocada por la Coalición Nacional de Sindicatos, aunque la normativa concede tres días hábiles para su eventual reconsideración. La compañia garantiza el funcionamiento normal de plantas, terminales y oficinas administrativas mediante planes de contingencia ya activados.

A través de comunicado oficial, Petroperú enfatizó que la medida de fuerza no cuenta con el respaldo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La compañía dispuso todas las medidas operativas para mantener abastecimiento de combustibles y servicios esenciales a nivel nacional, asegurando una gestión segura y eficiente durante el período de protesta.

¿Qué dice el sindicato?

Por su parte, Rafael Noblecilla, coordinador de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, denunció que el proceso busca “descuartizar” la empresa estatal mediante ventas parciales, cuestionando la legitimidad del Gobierno transitorio para disponer de un activo estratégico. Los trabajadores exigen mecanismos de inversión privada que preserven íntegramente la propiedad estatal.

“Este Gobierno transitorio no es el más adecuado como para que pueda hacer una venta de una empresa tan importante como es Petroperú“, declaró en Exitosa.

Mientras tanto, la empresa estatal asegura que la huelga no afectará el avance del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, orientado a fortalecer la sostenibilidad operativa y financiera de Petroperú. Además subrayaron que estas medidas buscan garantizar el abastecimiento continuo de combustibles en todo el país, más allá de las discrepancias internas sobre su implementación.