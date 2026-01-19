Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre, volvió a aparecer y aseguró que su vida corre peligro si es recluido en un penal, motivo por el cual, según afirmó, debe mantenerse a resguardo mientras continúen las investigaciones en su contra y empieza la campaña política de cara a las Elecciones Generales 2026.

Si bien es buscado por el caso “Dinámicos del Centro” y se ofrece medio millón de soles por su ubicación, Vladimir Roy Cerrón Rojas afirma también que no puede entregarse para no bajar la moralidad del partido.

En el dominical de Panorama, reafirmó una vez que se ha instaurado una persecución política. “Mientras mi vida esté amenazada, tengo que salvaguardarla, porque estar en prisión no solo podría conllevar un estado difícil y bajar la moralidad del partido, sino que también pueden utilizarlo como un centro para poder atentar contra mi vida con cualquier pretexto”, sostuvo.

El exgobernador regional de Junín reconoció que Perú Libre ha cometido errores, aunque afirmó que el partido ha sabido rectificarse. Señaló que, pese a su situación legal, continuará activo políticamente y anunció una campaña nacional virtual, con presentaciones simultáneas vía Zoom en regiones como Lima, Junín y Cusco.

Cerrón también arremetió contra el actual mandatario José Jerí, a quien calificó como una figura surgida de la improvisación política. “Nunca tuvo un plan organizado. Todo es una improvisación”, dijo.

En el caso “Dínamicos del Sur”, reiteró que no existe prueba alguna que lo vincule al presunto cobro ilegal de brevets y cuestionó que solo los militantes de Perú Libre hayan sido investigados.

Asimismo, se refirió al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo e indicó que lo hicieron “pisar el palito”, lo que terminó en la cárcel. “Tengo una hipótesis: aquí se dio un golpe de Estado al gobierno de izquierda, quiera o no con Pedro Castillo; recibió un golpe de carácter militar y parlamentario”, manifestó.

Anunció además el lanzamiento de su nuevo libro denominado “Junín, legado de una descentralización revolucionaria”.