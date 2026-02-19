Durante una entrevista, José María Balcázar fue consultado sobre un posible salvoconducto para Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada de México.
“Voy a estudiar con el canciller cuál es la situación jurídica de ella porque yo, como me acabo de hacer cargo anoche, donde ha sido todo muy largo, ahora me voy a preocupar de cuál es su situación jurídica”, expresó para Éxitosa.
Añadió: “Pero eso tiene que canalizarse vía diplomática, no creo que sea un tema tan prioritario ni difícil de solucionar”.
Asimismo, Balcázar instó a Chávez a afrontar el proceso judicial abierto en el Poder Judicial.
“Una circunstancia de estar asilado no es una bendición; al contrario, es una situación penosa. Tampoco conviene que las personas se acojan al asilo y lo que habría que pedirle a Betssy Chávez es que afronte y que el Poder Judicial resuelva su situación jurídica”, agregó.
