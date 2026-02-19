El congresista José María Balcázar Zelada, de la bancada Perú Libre, juró hoy como presidente de la República tras su elección como titular del Congreso de la República.

Balcázar asumió la Presidencia de manera transitoria, conforme a la sucesión constitucional establecida tras la salida de José Jerí.

Balcázar supera a Alva en la votación del Pleno

En la segunda vuelta de la elección, José María Balcázar obtuvo 64 votos, superando a María del Carmen Alva, quien recibió 46 votos. Con este resultado, Balcázar aseguró la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, mientras que Alva quedó relegada a la oposición, consolidando así la línea de sucesión constitucional que le permite asumir la Presidencia de la República de manera transitoria.

José María Balcázar: perfil y cuestionamientos del nuevo presidente del Perú

El congresista José María Balcázar Zelada, integrante de la bancada Perú Libre, juró como nuevo presidente del Congreso y asumió la Presidencia de la República de manera transitoria tras la salida de José Jerí. Su elección se concretó luego de la segunda vuelta de votación en el Pleno, en la que compitió con María del Carmen Alva.

Trayectoria judicial y llegada al Congreso

Balcázar es exmagistrado y fue vocal supremo provisional en la Corte Suprema. Llegó al Congreso en 2021 representando a Lambayeque bajo el símbolo del lápiz, vinculado al liderazgo de Vladimir Cerrón y al entonces presidente Pedro Castillo. Durante ese gobierno fue uno de sus defensores más visibles.

Investigaciones y denuncias

El legislador ha enfrentado cuestionamientos legales y éticos, incluyendo investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y sanciones del Colegio de Abogados de Lambayeque. Además, afronta una denuncia constitucional vinculada al caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por presuntas gestiones para influir en procesos judiciales y designaciones en el Ministerio Público.

Antecedentes y posturas polémicas

En su trayectoria en el Poder Judicial, fue sancionado por el Consejo Nacional de la Magistratura por irregularidades en su desempeño como juez supremo provisional. También ha generado controversia por posturas como oponerse a la prohibición del matrimonio infantil y por decisiones en contrataciones de asesores vinculados a procesos judiciales previos.