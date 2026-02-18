Un grupo de fiscales, acompañado por cuatro efectivos de la Policía contra la Corrupción, acudió esta tarde a Palacio de Gobierno con el objetivo de requerir documentos en el marco de las indagaciones que involucran al expresidente José Jerí.

Las pesquisas están relacionadas con reuniones extraoficiales con empresarios chinos y presuntas irregularidades en contrataciones de mujeres que previamente se habrían reunido con él.

La intervención ocurre un día después de que Jerí Oré fuera censurado por el Congreso. El equipo fiscal y policial ingresó por la puerta de Desamparados minutos antes de las 4:00 p.m., según se informó.

A su llegada, el fiscal adjunto supremo Ronal Flores, del despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, declaró: “Tenemos esta segunda diligencias, las investigaciones son reservadas y no vamos a dar mayor información”.