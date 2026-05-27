La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, aseguró ayer que de llegar al Gobierno “recuperará el orden” en el país con un equipo conformado por exintegrantes de las fuerzas policiales y militares vinculados a la lucha contra el terrorismo y la criminalidad.

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Durante un mitin en Huancayo, la lideresa fujimorista recordó que Junín fue una de las regiones más golpeadas por el terrorismo y destacó el legado del expresidente Alberto Fujimori, a quien atribuyó haber llevado “la paz, la estabilidad económica y el desarrollo”.

“Hoy vemos que nuevamente el miedo toma el control de las calles y de nuestras familias, pero es un miedo distinto: es el terrorismo urbano”, señaló en alusión a la delincuencia.

En ese contexto, anunció medidas para enfrentar el crimen y reforzar el control del Estado.

“Vamos a recuperar el orden con un equipo que ya dio resultados con Marco Miyashiro, que se encargó de capturar a Abimael Guzmán, con el general Astudillo que sacó a los rehenes de la embajada”, expresó.

Asimismo, aseguró que retomará el control de las fronteras y cárceles, y realizará operativos contra secuestradores, extorsionadores y delincuentes.

“Vamos a buscar a los secuestradores, a esos que piden cupos, a ellos que matan a los bodegueros. Conmigo el orden va a regresar”, sostuvo.

En otro momento, la candidata anunció que relanzará el programa Sierra Verde, impulsado durante el gobierno de su padre para promover la reforestación y almacenamiento de agua en zonas altoandinas.

“Voy a rescatar y fortalecer los programas buenos de otros presidentes. El programa Juntos que creó el señor Toledo tiene que ser ampliado. El programa Beca 18 que hizo Humala. El programa Pensión 65 también de Humala va a convertirse ahora en pensión universal. Las cosas buenas, se trate de quien se trate, tienen que continuar”, indicó.