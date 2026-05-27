La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó en Huancayo una serie de propuestas orientadas a mejorar la conectividad vial, fortalecer la seguridad y reactivar el agro en la región Junín y el centro del país, durante un multitudinario mitin realizado con miras a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Acompañada por dirigentes regionales y simpatizantes provenientes de Satipo, Mazamari, Tarma, Pasco, Huancavelica y Ayacucho, Fujimori centró gran parte de su discurso en el colapso de la Carretera Central y en la necesidad de ejecutar nuevas rutas que permitan dinamizar la economía de la macrorregión centro.

“Hoy sacar los productos desde Satipo o Pichanaqui cruzando la Carretera Central es una maldición”, señaló la lideresa fujimorista, cuestionando la falta de obras de infraestructura en los últimos gobiernos.

En ese sentido, anunció que impulsará la construcción de una nueva Carretera Central de alta velocidad, con túneles y accesos rápidos, proyecto que según afirmó permanece pendiente desde hace más de cinco décadas. Asimismo, planteó habilitar cuatro corredores viales para conectar el centro del país y descongestionar el tránsito hacia Lima.

Vías y agro

Entre las propuestas mencionó una carretera de penetración hacia Pasco y Huánuco, otra vía directa a Pasco y una ruta que uniría Lunahuaná con Huancayo.

“Tendremos cuatro carreteras de acceso directamente al centro del país”, aseguró.

En materia agraria, Keiko Fujimori prometió reactivar programas de irrigación, reservorios y riego tecnificado mediante entidades como SENASA y PRONAMACH, además de entregar tractores a comunidades campesinas y fortalecer el acceso de los productores a mercados nacionales e internacionales.

También ofreció respaldo a los productores de trucha de Ingenio y a los ganaderos de Junín y Tarma mediante beneficios tributarios, industrialización y asistencia tecnológica. Asimismo, anunció el retorno del programa Sierra Verde para impulsar la reforestación y la denominada “siembra de agua” en las zonas altoandinas.

En seguridad ciudadana. La candidata sostuvo que el país enfrenta un escenario de “terrorismo urbano” y aseguró que, de llegar al Gobierno, recuperará el control de las calles, las fronteras y las cárceles mediante operativos contra extorsionadores, secuestradores y bandas.



