La bancada de Fuerza Popular anunció que apoyará la candidatura de Maricarmen Alva para que presida el Congreso. Así, lo anunció el vocero de la bancada fujimorista, César Revilla.

En caso la congresista Maricarmen Alva obtenga los votos necesarios, también ejercería la Presidencia por sucesión constitucional.

“Esperamos que su gestión preserve la estabilidad y seguridad nacional (...) El país ya no resiste más improvisaciones y cálculos políticos” , indicó Revilla.

Más temprano, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, precisó -desde Tumbes- que su bancada no presenta candidato propio en la elección del nuevo presidente del Congreso, quien asumirá también la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la censura de José Jerí Oré.

Asimismo, Keiko Fujimori cuestionó que Rafael López Aliaga y su partido, Renovación Popular, se hayan aliado con sectores de izquierda para impulsar la censura , lo que -según señaló- ha centrado la atención en la crisis política en lugar de las necesidades del país.

“Fuerza Popular no está postulando a nadie”, enfatizó.