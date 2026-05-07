El canciller peruano, Carlos Pareja, sostuvo este miércoles una videollamada con la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, a quien invitó al país y le reafirmó el compromiso de Perú para una transición democrática.

En un breve comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre este encuentro virtual donde Pareja, que asumió como canciller hace dos semanas “le reafirmó el compromiso del Perú con el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela”.

“Ambos coincidieron en la importancia del respaldo latinoamericano para apoyar una transición democrática y pacífica en dicho país hermano que refleje fielmente la voluntad del pueblo venezolano”, indicó el ministerio.

Además, Pareja invitó a Machado a visitar Perú, expresándole “que sería recibida con entusiasmo y cariño” por los peruanos y por la comunidad venezolana afincada en el país, que asciende a 1,6 millones de personas.

Desde 2024, el Gobierno de Perú mantiene su postura de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y desconoce los resultados oficiales de un proceso en el cual no se publicaron las actas pese a la demanda internacional de transparencia, lo que le permitió a Nicolás Maduro asumir un tercer mandato hasta 2030.

El hecho de que Perú reconociera a González Urrutia como presidente, provocó que en julio de 2024 ambos países rompieran relaciones diplomáticas y, por tanto, que la Embajada de Venezuela en Lima cerrase y permanezca clausurada hasta la fecha.