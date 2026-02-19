El congresista Edgard Reymundo Mercado anunció que él y su bancada no participarán en la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente del Congreso, al señalar que no desean “convalidar” el proceso.

La decisión fue adoptada tras confirmarse que la votación final se disputaría entre María del Carmen Alva y José María Balcázar Zelada.

Edgard Reymundo denunció una supuesta “repartija en los ministerios”, por lo que -indicó- que decidió no votar en la segunda vuelta de los comicios en el Congreso.

Los legisladores del Bloque Democrático, entre ellos Sigrid Bazán y Ruth Luque, se retiraron del hemiciclo en rechazo a ambas candidaturas.

Cuestionan discurso racista

Según indicaron, no se sienten representados por los postulantes y consideran que la elección no garantiza una transición política transparente ni acorde con la coyuntura nacional.

Ruth Luque sostuvo que no formarán parte de una votación que, a su juicio, busca impulsar una “transición fingida”. Cuestionó que uno de los candidatos haya sostenido un discurso “racista” y “fraudista”, mientras que el otro proviene del mismo espacio político que -según afirmó- generó la actual crisis parlamentaria.

En la misma línea, la bancada de Perú Libre anunció su retiro de la votación, al considerar que el proceso representa un “continuismo”.

Los parlamentarios abandonaron la sala donde se desarrolla la segunda vuelta, argumentando que una transición responsable requería decisiones distintas a las planteadas en esta elección.