El Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL Lambayeque) cuestionó públicamente la postulación del congresista José María Balcázar Zelada a la Presidencia del Congreso, mediante un pronunciamiento difundido el 18 de febrero de 2026 en Chiclayo.

La institución fijó así su posición frente a la candidatura presentada para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

A través de un comunicado, el ICAL Lambayeque señaló que existen procesos judiciales en curso vinculados a la gestión de Balcázar cuando se desempeñó como decano del gremio, relacionados con presunta apropiación de fondos y otros hechos.

Entre los casos mencionados figuran el expediente N.° 8804-2019, en el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria – Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y el expediente N.° 09240-2025-0-1706-JR-PE-04, entre otros.

Asimismo, el colegio profesional exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a iniciar el juzgamiento conforme a ley y a actuar con integridad para evitar la prescripción de los procesos.

La institución recordó que sus agremiados confiaron en José Balcázar para dirigir y administrar el patrimonio del colegio, y subrayó que su pronunciamiento busca salvaguardar la institucionalidad en el actual escenario parlamentario.

El comunicado del ICAL se emite en el contexto de la censura del entonces titular del Parlamento, José Enrique Jerí Oré, aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, tras lo cual se convocó a sesión para elegir a una nueva Mesa Directiva.