El congresista José Jerí Oré no asistió al inicio de la sesión del Pleno del Congreso convocada este miércoles 18 de febrero de 2026 para elegir al nuevo titular del Legislativo.

La jornada tiene como objetivo designar al presidente del Parlamento, quien asumirá también la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la destitución de José Jerí.

En los exteriores del departamento de José Jerí, la prensa espera ante posibles declaraciones del censurado expresidente. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Como se sabe, el último martes 17 de febrero, el Congreso aprobó la censura de Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, en medio de cuestionamientos por reuniones fuera de agenda conocidas como el caso “Chifagate” y contrataciones de señoritas a las que previamente citó a Palacio de Gobierno. Con esta decisión, el legislador dejó la conducción del Parlamento luego de 130 días en el cargo.

Tras la censura, José Jerí recuperó su condición de congresista por Somos Perú y, en consecuencia, está habilitado para participar y votar en la elección de su sucesor. No obstante, se reportó su ausencia al inicio de la sesión plenaria en la que se define al nuevo presidente del Parlamento.

En la contienda participan Héctor Acuña Peralta, María del Carmen Alva, José María Balcázar Zelada y Edgard Reymundo Mercado. El resultado de la votación definirá al mandatario de transición que conducirá el Parlamento y ejercerá la jefatura del Estado.