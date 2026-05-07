Más del 85 % de los escolares afectados por el virus Coxsackie en Lima Metropolitana ya retornó a clases sin presentar complicaciones de salud, informó el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi. Hasta la fecha, se reportaron 144 casos en 35 instituciones educativas de la capital.

Durante una jornada informativa realizada en la institución educativa Melitón Carvajal, en coordinación con el Ministerio de Salud, el funcionario pidió tranquilidad a los padres de familia y aseguró que la situación se encuentra bajo vigilancia y control. Asimismo, señaló que los estudiantes afectados ya se encuentran recuperados y retomaron sus actividades escolares con normalidad.

Las autoridades precisaron que las clases presenciales continuarán en los colegios donde se detectaron casos, aunque se suspenderán temporalmente las actividades en las aulas donde se reporten más de tres estudiantes infectados. En esos casos, la suspensión será por un periodo no menor de siete días, según las recomendaciones del sector Salud.

Durante la actividad, especialistas realizaron demostraciones sobre el correcto lavado de manos como medida preventiva frente al virus.

Por su parte, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, recordó que el virus afecta principalmente a menores de cinco años y puede presentar síntomas como fiebre, malestar general y ampollas en manos, pies y boca. Además, recomendó que los menores con síntomas permanezcan en casa y sean evaluados en un establecimiento de salud.