El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, se comprometió a garantizar elecciones libres y transparentes, así como una transición democrática, durante su primer mensaje a la Nación tras asumir el cargo por sucesión constitucional.

Aseguró que el proceso electoral se desarrollará sin cuestionamientos y con pleno respeto a la voluntad popular.

“Va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, afirmó el mandatario, al señalar que su gestión trabajará para que los comicios sean “los más limpios” y permitan elegir a nuevas autoridades legítimas.

Balcázar también destacó que su gobierno priorizará la lucha contra la inseguridad ciudadana. En ese sentido, sostuvo que impulsará una “pacificación real” y que conformará ministerios con perfiles idóneos para enfrentar el crimen organizado.

El jefe del Estado planteó además la necesidad de una reforma integral del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), articulada con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el sector académico, ante la evolución de las organizaciones criminales.

Finalmente, advirtió que grupos como el Tren de Aragua tienen connotaciones de terrorismo internacional y deben ser enfrentados con firmeza.

Anunció que convocará a profesionales calificados, especialmente para el Ministerio del Interior, con el objetivo de recuperar la seguridad y la tranquilidad en el país.

Elecciones en el Congreso

Como se sabe, el último martes 17 de febrero, el Congreso aprobó la censura de Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, en medio de cuestionamientos por reuniones fuera de agenda conocidas como el caso “Chifagate” y contrataciones de señoritas a las que previamente citó a Palacio de Gobierno. Con esta decisión, el legislador dejó la conducción del Parlamento luego de 130 días en el cargo.

Este miércoles 18 de febrero de 2026 se realizó la sesión del Pleno del Congreso, donde fue elegido José María Balcázar como nuevo titular del Legislativo, quien asumió también la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la destitución de José Jerí.

En la contienda participaron Héctor Acuña Peralta, María del Carmen Alva, José María Balcázar Zelada y Edgard Reymundo Mercado.