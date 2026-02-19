El líder de Vladimir Cerrón pidió públicamente al nuevo presidente de la República, José María Balcázar Zelada, la destitución del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, a pocos minutos de oficializarse la juramentación del mandatario interino.

El pronunciamiento fue difundido a través de sus cuentas en sus redes sociales.

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana debe comenzar con la “baja” del jefe de la PNP, a quien atribuyó un manejo “totalmente ineficiente” de la institución. En su mensaje, instó a Balcázar a adoptar un cambio inmediato en la conducción del orden interno.

“El nuevo presidente de la República debe combatir la inseguridad ciudadana empezando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado”, escribió Cerrón en su cuenta de X.

Óscar Arriola. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Como se sabe, este miércoles 18 de febrero se realizó la sesión del Pleno del Congreso, donde fue elegido José María Balcázar como nuevo titular del Legislativo, quien asumió también la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la destitución de José Jerí.