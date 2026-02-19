El flamante titular del Congreso y ahora presidente de la República, José María Balcázar Zelada, se comprometió a un diálogo con los distintos partidos políticos, y aseguró que se continuará con la línea económica, “porque no podemos llevar al país a ensayos económicos”. Y aseveró que no es momento de confrontación.

Y es que la noche de este miércoles, el congresista José María Balcázar Zelada, de la bancada Perú Libre, fue elegido presidente del Congreso de la República y asumió la Presidencia de la República de manera interina.

Tras jurar como nuevo presidente, el mandatario indicó que siente honrado de conseguir la mayoría de los votos de sus colegas y que ya es momento de dejar pelear: “ Aquí no hay derechas ni izquierdas (...) ¿Para qué peleas? Hay que empezar a dialogar, sin diálogo no hay nada”.

“En un solo mes se puede hacer muchas cosas (...) Me siento honrado (por los votos), sí es posible construir una democracia de verdad”, refirió José María Balcázar al hablar sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana. “Necesitamos un buen ministro del Interior”, sostuvo.

“Hay una deuda que el Perú necesita rescatar”, dijo durante su primer discurso como jefe de Estado que tuvo una introducción histórica peruana y universal. Asimismo, garantizó el desarrollo de las elecciones generales con transparencia.

Continuará línea económica

José María Balcázar indicó que continuará con la línea económica del país, y adelantó que conversará la ministra de Economía y Finanzas; así como con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

“N o podemos llevar al país a ensayos económicos”, i ncidió el flamante mandatario. Además, refirió que hay una “deuda social con todos los maestros”.

Autocríticos

“La verdad es que hay ser autocríticos también, a veces hacemos leyes pésimas. Yo he estado 30 años en e poder Judicial y las leyes que llegaban para aplicarlas no la aplicábamos”, refirió José María Balcázar.

Como se sabe, el último martes 17 de febrero, el Congreso aprobó la censura de Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, en medio de cuestionamientos por reuniones fuera de agenda conocidas como el caso “Chifagate” y contrataciones de señoritas a las que previamente citó a Palacio de Gobierno. Con esta decisión, el legislador dejó la conducción del Parlamento luego de 130 días en el cargo.

Este miércoles 18 de febrero de 2026 se realizó la sesión del Pleno del Congreso, donde fue elegido José María Balcázar como nuevo titular del Legislativo, quien asume también la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la destitución de José Jerí.

En la contienda participaron Héctor Acuña Peralta, María del Carmen Alva, José María Balcázar Zelada y Edgard Reymundo Mercado.