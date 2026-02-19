José María Balcázar Zelada se convirtió ayer en el nuevo presidenta del Congreso y en consecuencia, en la encargado de la presidencia de la República en reemplazo del censurado José Jerí.

La elección del integrante de la bancada de Perú Libre ocurre a menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, proceso electoral que cuenta con el prófugo Vladimir Cerrón como candidato por su partido.

Así, el izquierdista es el presidente número cuatro en ponerse la banda presidencial en este quinquenio.

José Jerí estuvo apenas cuatro meses en el cargo y el mandato de su sucesor. (Foto:GEC)

VOTOS

El pleno del Congreso inició su sesión a las 6 de la tarde.

Primero se dio lectura a las cuatro listas presentadas.

La lista número 1 tenía como candidato a Segundo Acuña (Honor y Democracia), la lista número 2 a María del Carmen Alva (Acción Popular), la lista número 3 por Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y la lista número 4 por José María Balcázar Zelada (Perú Libre).

Los dos escrutadores elegidos para el proceso fueron los congresistas Lady Camones (APP) y Alejandro Cavero (Avanza País), quienes firmaron las cédulas de votación.

El primero en emitir su voto fue el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, posteriormente, los demás integrantes de la Mesa Directiva.

Se llamó por orden alfabético a los congresistas para acercarse al atril, marcar por la lista de su preferencia y depositar sus cédulas en alguno de los dos copones de plata ubicados al centro del auditorio José Faustino Sánchez Carrión.

Durante la primera votación se registró un incidente, el congresista Wilson Quispe Mamani (Perú Libre) mostró su cédula y gritó “¡Nueva Constitución!”, así que tuvo que recibir un llamado de atención del presidente del Congreso, Rospigliosi, para retornar a su lugar.

Maricarmen Alva pasó a segunda vuelta, pero no ganó. Foto: Mario Zapata/GEC

El expresidente y congresista José Jerí (Somos Perú) fue llamado en dos oportunidades para emitir su voto, pero no apareció.

Por otro lado, el congresista Edwin Martínez de Acción Popular mostró su voto por la lista 2 de María del Carmen Alva, esto ante los rumores que sugerían que no respaldaría a su correligionaria.

En total emitieron su voto 117 congresistas, por lo tanto, ganaría en una primera vuelta el que obtenga 59 votos.

La lista de Segundo Acuña obtuvo 13 votos, la de Maricarmen Alva 43 votos, la de Edgar Reymundo Mercado 7 votos y la de José Balcázar un total de 46 votos.

Además, se registraron siete votos viciados y uno en blanco.

Así, los congresistas Maricarmen Alva y José María Balcázar pasaron a segunda vuelta.

Tras perder, Edgar Reymundo Mercado y los congresistas de la bancada Bloque Democrático Popular se retiraron de las inmediaciones del auditorio.

“No vamos a ser parte de una votación en la cual se pretende generar una transición, para quien ha sido parte de un discurso racista y fraudista, también el señor Balcázar que enfrenta investigaciones”, dijo Luque a la prensa tras retirarse.

Durante la segunda vuelta, María del Carmen Alva fue captada acercándose a los asientos de congresistas de diversas bancadas.

En la segunda vuelta votaron 113 congresistas.

Maricarmen Alva obtuvo 46 votos, José Balcázar 64 votos y hubo tres en blanco.

Luego de conocido el resultado, Rospigliosi proclamó a Balcázar como presidente del Congreso.

El izquierdista se puso la medalla, saludó a los congresistas de su bancada con un apretón de manos, además, se tomó una fotografía con su contrincante Maricarmen Alva.

Posteriormente, se acercó al estrado para jurar al cargo.

En sus primeras palabras, dijo que ejercerá el cargo de presidente hasta el 26 de julio de 2026.

“Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas, que haré cumplir la Constitución y las leyes del Perú”, afirmó.

El candidato Edgar Reymundo solo obtuvo siete votos. (Foto:GEC)

PERFIL

José María Balcázar Zelada es un abogado que antes se desempeñó como juez en Lambayeque.

En 2011, el ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió expulsarlo del Poder Judicial (PJ).

Esto debido a que cuando se desempeñaba como juez supremo provisional de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en 2004, se inició un proceso disciplinario en su contra porque dejó sin efecto una sentencia de casación emitida por los miembros anteriores de la referida sala.

Como congresista elegido por Perú Libre fue cuestionado por su postura a favor del matrimonio infantil.

En junio de 2023, durante un debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso sobre el dictamen que buscaba eliminar y prohibir el matrimonio infantil, el congresista José María Balcázar generó polémica al afirmar que “las relaciones sexuales tempranas” contribuyen al “futuro psicológico de la mujer”.

“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos, qué? ¿Prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad?, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, dijo el legislador.

En noviembre de 2023 ratificó su postura al señalar que no respaldaría el proyecto de ley destinado a eliminar las bodas con menores de edad.

“La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar. No hay ningún problema, pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen. Lo raro sería que la violada se case con el violador. Eso sería grave”, declaró a la prensa.

Otro dato no menor es que el Colegio de Abogados de Lambayeque cuestionó su candidatura a la presidencia del Congreso, porque cuando fue decano de ese gremio, se le imputaron cargos éticos, civiles y penales como la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas en distintas entidades financieras, querellas, defraudación de personas jurídica, entre otros.

Producto de esas imputaciones se le inició un proceso disciplinario el 13 de agosto de 2022 y el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lambayeque resolvió expulsarlo de manera definitiva.

Este es el perfil de José María Balcázar Zelada. (Infografía: Diario Correo)

NEGOCIACIONES

Las negociaciones para elegir al reemplazo de Jerí iniciaron el mismo martes por la noche.

Algunas voces señalan que el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, se reunió con Richard Acuña de APP para pedirle que su bancada no vote a favor de la candidatura de Acuña.

A cambio, la lampa apoyaría al partido de César Acuña en este proceso electoral.

La bancada apepista se reunió ayer por la mañana y decidió no apoyar a María del Carmen Alva.

Aunque el voto fue secreto, en primera vuelta evidenció el respaldo apepista a Balcázar.

Por otro lado, la votación en Somos Perú fue dividida.

Héctor Valer decidió apoyar la candidatura de Héctor Acuña, mientras que otros miembros de su bancada optaron por respaldar a María del Carmen, quien es amiga desde hace muchos años de Patricia Li.

Más temprano se registró un intercambio de mensajes entre Renovación Popular y FP.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dijo que una fracción de FP estaría dispuesta a votar por Balcázar.

“FP vuelve a entregar al Perú a la izquierda radical. No es rumor: es un secreto a voces. Su sed de venganza no tiene límites. No les importa el Perú. Hoy (ayer) veremos si se consuma la traición”, escribió en X.