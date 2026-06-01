La ciudad de Trujillo será el punto de encuentro de las experiencias más destacadas de gestión educativa del norte del país durante el II Intercambio de Buenas Prácticas de Gestión Educativa – Macrorregión Norte, que se desarrollará los días 3 y 4 de junio gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.

El evento congregará a más de 300 directivos, especialistas y autoridades educativas de las regiones de Áncash, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes y La Libertad, quienes compartirán estrategias innovadoras que vienen contribuyendo a mejorar los aprendizajes, fortalecer la gestión escolar y ampliar las oportunidades educativas para miles de estudiantes.

Durante las jornadas se presentarán siete experiencias exitosas impulsadas por direcciones regionales de educación y UGEL de la macrorregión norte. Entre ellas destacan iniciativas orientadas al fortalecimiento de la comprensión lectora, el desarrollo de competencias matemáticas, la inclusión educativa, la formación continua de docentes y directivos, así como la participación activa de las familias en el proceso educativo.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, destacó la importancia de este espacio de aprendizaje colaborativo para seguir fortaleciendo la calidad educativa en el país.

“Este intercambio permitirá conocer experiencias exitosas que ya están generando resultados concretos en favor de nuestros estudiantes. Compartir buenas prácticas entre regiones fortalece nuestras capacidades de gestión y nos ayuda a construir una educación más eficiente, inclusiva y orientada a los aprendizajes”, señaló.

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