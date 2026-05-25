En el marco de las celebraciones por el Día de la Educación Inicial, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) desarrolló un importante encuentro pedagógico regional denominado “Desafíos de la transición educativa: garantizando un tránsito respetuoso para el éxito de la lectura y escritura”, congregando a más de mil docentes, directivos y especialistas de las 15 UGEL de la región.

La actividad tuvo como propósito fortalecer la reflexión técnico-pedagógica sobre los procesos de transición educativa en la primera infancia, promoviendo un enfoque respetuoso del desarrollo infantil y la continuidad educativa entre los niveles inicial y primaria.

El evento contó con la participación de reconocidos especialistas, docentes y profesionales del ámbito educativo y psicológico, quienes abordaron temas relacionados con el tránsito del hogar y el Ciclo I hacia las aulas de 3 años, así como la articulación entre inicial y primaria para el desarrollo de competencias comunicativas y de lectoescritura.

Durante el encuentro, se resaltó la importancia de respetar los ritmos de aprendizaje de niñas y niños, priorizando el juego, el movimiento libre, la exploración y el vínculo afectivo como bases fundamentales para el desarrollo integral. Asimismo, se enfatizó que la lectura y escritura deben entenderse como procesos sociales y constructivos, alejados de prácticas mecanizadas y rígidas.

La especialista de Educación Inicial de la GRELL, Karina Minaya Zavaleta, presentó los hallazgos recogidos en las mesas técnicas regionales, evidenciando la necesidad de fortalecer la articulación entre niveles y garantizar condiciones adecuadas para una transición educativa segura y respetuosa.

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