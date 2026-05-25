Las intensas lluvias registradas la madrugada del 24 de mayo ocasionaron graves daños en la infraestructura de la Iglesia Católica de la localidad de Santa Rosa, en el distrito de Manta, provincia y región Huancavelica, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

De acuerdo con el reporte del área de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), las precipitaciones afectaron seriamente la estructura del templo, dejándolo en condición inhabitable. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños a la vida y salud de la población.

Personal de GRD viene realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para registrar la emergencia en el sistema SINPAD y coordinar acciones de respuesta junto a las autoridades locales.

El COER Huancavelica informó que mantiene el monitoreo permanente de la situación ante posibles nuevas afectaciones provocadas por las lluvias en distintos sectores de la región.