Un violento choque frontal entre una minivan de la empresa de transportes Basilio y un automóvil particular dejó más de diez personas heridas en el kilómetro 38 de la Carretera Central, en el tramo La Oroya–Junín.

Según los primeros reportes, la minivan de placa W5G-62, que se dirigía de Cerro de Pasco hacia Huancayo, habría invadido el carril contrario e impactado frontalmente contra un automóvil Hyundai Elantra de placa BQD-146, conducido por Helber Joaquen Otarola Torres (38), quien viajaba junto a su esposa Sheyla Magaly Atencio Cruz (28) y su hijo de 7 años.

Producto del fuerte impacto, más de diez pasajeros de la minivan resultaron heridos y fueron evacuados al hospital de Junín. En tanto, el conductor del automóvil y el menor de edad fueron trasladados al hospital de EsSalud de La Oroya para recibir atención médica.

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Hasta la zona llegaron efectivos de la Compañía de Bomberos de La Oroya y agentes de la Policía de Carreteras de Junín, quienes auxiliaron a los heridos y realizaron las diligencias para determinar las causas exactas del accidente.