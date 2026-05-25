Don Víctor Castro Pimentel, más conocido como “Ceviche Wanka”, está delicado de salud e internado en una clínica particular del jirón Uruguay. Allí, fue intervenido, por una lesión en el tobillo, a causa de una enfermedad de pronóstico reservado.

Correo acudió a visitar a “La voz del folclor wanka”, y aunque se mantiene sereno, esperando el apoyo moral y económico de sus amigos, que no saben todavía sobre su complicado estado de salud.

labor. Don Víctor, nos habló de su trayectoria, tiene más de 50 años difundiendo el folclor. Es isabelino, tocaba la trompeta en su época escolar en la banda del colegio Santa Isabel, empezó a los 14 años en la locución, como fundador de radio club. Su primer trabajo fue en la recordada Radio Junín. En 1968, transmitió el primer concurso de santiago y luego estuvo en Radio Andina. Conocido como la voz de los agricultores y campesinos. En 1972 transmitió Los Caminos del Inca.

Su característica voz, se escuchó siempre, en la animación de los desfiles, aniversarios, como en el aniversario del colegio Santa Isabel. Además, de los concursos de huaylarsh y santiago. Hace unas semanas, dejó de animar su programa matutino “El porongo de la felicidad por Antena Sur.

También se puede colaborar al yape 961573739 de su esposa Gladys Poma.

La pollada será el viernes 5 de junio, en la esquina del Jr. Nemesio Ráez y 13 de noviembre, desde las 11 horas.