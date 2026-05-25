Natalia, una mujer que transita entre la obsesión y el desequilibrio emocional, es el nuevo reto televisivo de Lelé Guillén que asume ese exigente personaje en “Señora del destino”, la nueva telenovela de Del Barrio Producciones.

“Al inicio lo asumí con mucha dificultad porque creo que nunca había hecho un personaje tan alterado, por lo menos no en televisión”, nos dice la actriz. “Natalia es una persona demasiado apasionada, tiene una personalidad muy alterada, que es desde donde se gestiona esa pasión que no le permite controlarse. En el camino la tengo que ir dibujando para poder crear lo que me piden del personaje, que hace tantas locuras y que está de alguna manera totalmente ciega”.

¿Es fácil dejar la intensidad del personaje cuando se termina de grabar una escena?

Depende, pero también sucede lo contrario, hay días en los que una misma en su vida real está emocionalmente más cargada por otras cosas y otros días estás más ligera. Entonces, hay días en los que esa intensidad y el estrés de lo cotidiano se lo prestas al personaje y a escenas en las que las necesitas, fluye mejor, sale como te lo pidieron.

Definitivamente, las emociones del actor influyen en la construcción del personaje, es un aporte vital.

Por supuesto, al final son tus emociones, al final es tu vida, son tus registros, tus recuerdos, que uno los atesora como si fueran un banco de sensaciones. La alegría, la frustración, el enojo, la ira, el amor, que uno va registrando, nos sirve a los actores como un gran banco de recuerdos para la ficción. Cómo me sentía cuando estaba enamorada, o cómo cuando estaba furiosa o frustrada. Es un camino muy intuitivo el que uno tiene que recorrer para saber cómo colocar las llaves correctas para que las puertas de la actuación se abran.

También es muy importante tener al frente un compañero comprometido que contribuya a redondear una escena.

A mí me encantan, por ejemplo, las escenas con Leandro (Ítalo Maldonado). Siento que somos muy curiosos los dos y hablamos antes de grabar una escena y discutimos por donde llevarla. Siempre hay que buscar esos matices que nos alejan de lo obvio. Nosotros grabamos a un ritmo muy acelerado y entonces es fácil caer en lo primero que se te ocurre.

""Natalia es una persona demasiado apasionada, tiene una personalidad muy alterada, que es desde donde se gestiona esa pasión que no le permite controlarse", dice la actriz.

Además de la actusión, tienes varios años haciendo música con una propuesta muy personal.

La música llegó hace unos 10 años aproximadamente, como una respuesta a un camino de autoconocimiento. Siempre me consideré una actriz que podía cantar, pero nunca pensé en hacer canciones, hasta que un día estando aquí en Lima, decidí, bajo un impulso de conocerme más, hacer todas las cosas que no me creía capaz y lo tomé como un reto personal. Fue así que comencé a hacer música, empecé tocando el charango, el ukelele, cosas muy simples, pero me di cuenta que también tenía mucha facilidad para crear melodías y escribir letras de canciones.

Ese fue el inicio de una faceta que te está llevando por caminos muy motivadores.

Lo que empezó como un camino muy ligero se convirtió en una residencia artística en Brasil que dio como fruto un disco: Seamos Canción, junto a otros cuatro músicos iberoamericanos. Después de esa experiencia me empoderé para crear mi primer disco que se llama Para existir, que lo lancé oficialmente mientras estuve en Madrid en 2023, y allí vi una convocatoria en el Centro Cultural Matadero en Madrid y postulé con un proyecto que se está volviendo como un hijo. “Despierta” es la propuesta que incorpora todos todos mis talentos, que incorpora mis intenciones hacia el mundo, hacia el planeta, mi experiencia en el emprendimiento social y en la innovación disruptiva. Siento que he sembrado un árbol que de pronto está dando ramas y frutos preciosos.