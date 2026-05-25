Luis Carranza, exministro de Economía e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular (FP), precisó que el partido tiene tres pilares para levantar el Perú: Orden económico, capitalismo popular y orden social.

Además, aprovechó cada uno de los pilares para cuestionar a la agrupación Juntos por el Perú (JP).

Keiko Fujimori dijo estar confiada en su equipo técnico. (Composición: Diario Correo).

EXPLICACIÓN

Carranza señaló que en el pilar de orden económico, FP respetará la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y regresará el equilibrio fiscal.

“El plan de JP no menciona ni una sola vez la estabilidad económica”, afirmó.

Sobre el capitalismo popular, el economista señaló que FP impulsará la inversión privada, algo que el plan de JP no considera.

“Lo más importante es apoyar pequeñas y medianas empresas, dando créditos y garantías. En JP no apuestan por la inversión privada”, sostuvo.

Mientras que sobre el orden social, Carranza señaló que trabajarán para mejorar la calidad en la salud, en educación, en programas sociales y una pensión mínima universal.

“Este 7 de junio voten por el empleo, por el progreso. No votes por el estatismo que está en el plan de JP”, indicó.

Luis Carranza de Fuerza Popular habla de los tres pilares del partido para levantar al país: "Orden económico, capitalismo popular y orden social".#DebateTécnico pic.twitter.com/cBGw8TT88M — Sofía López (@SofiaLopezLl) May 25, 2026

MÁS VAPULEO

En otro momento, Carranza precisó que FP busca reducir la informalidad mediante la inversión privada, mientras que JP considera subir el salario mínimo.

“Esa propuesta es arrinconar a la empresa privada”, dijo.

También recordó que la estabilidad fiscal es fundamental, por ese motivo, se muestra de manera clara en el plan de FP.

“En el plan de Juntos por el Perú no van a encontrar ni una sola palabra de estabilidad fiscal o económica, no lo van a encontrar, no importa lo que diga el señor Pedro Francke (integrante del equipo técnico de JP)”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que para bajar el nivel de pobreza en el Perú se debe tener crecimiento económico, por lo tanto, se necesita inversión privada.

“Eso es algo en lo que no está de acuerdo JP, sino en generar incertidumbre y aversión”, manifestó.

Finalmente, Luis Carranza le pidió a los peruanos “no cometer el mismo error de hace cinco años (la votación a Pedro Castillo)”.