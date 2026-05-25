El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, pese a que obtuvo importante respaldo político en regiones vinculadas al canon minero, estuvo seriamente involucrado en proyectos de ley (PL) que favorecieron a la minería informal, algunos de los cuales incluso llegaron a aprobarse.

En detalle

Se trata de al menos diez iniciativas legislativas, dos de ellas de autoría de Sánchez. Entre estas figura el PL 13246, presentado en noviembre del 2025, que propone reconocer y formalizar la “minería con prácticas ancestrales”. La iniciativa permanece en comisión.

Otro de los proyectos impulsados por el postulante de JP es el 12273, presentado en setiembre del 2025 y aún en comisión. La iniciativa plantea “desconcentrar” las concesiones mineras ociosas en manos de pocas empresas, con el argumento de promover el acceso a la formalización minera y la generación de empleo.

Previo a ello, Roberto Sánchez fue coautor del PL 09597, aprobado en diciembre del 2024, que dio paso a la Ley 32213 y amplió el plazo del Reinfo hasta el 30 de junio de 2025.

Posteriormente, también participó en el proyecto que derivó en la Ley 32537, publicada en julio del 2025, que volvió a extender el proceso de formalización minera, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma fue cuestionada por dar un nuevo “salvavidas” a inscritos en el Reinfo.

En la misma línea, Sánchez promovió el PL 7049, que posteriormente se convirtió en la Ley 31989, publicada en diciembre de 2024. La norma fue cuestionada por derogar disposiciones que permitían a la PNP intervenir contra mineros ilegales suspendidos del Reinfo que utilizaban explosivos, motivo por el cual fue considerada una de las llamadas “leyes procrimen”.

Además, también figura como coautor de los PL 13481, 13246 y 12946, vinculados a las concesiones mineras, los cuales siguen en comisión. En tanto, el PL 11496, que proponía regular la comercialización y trazabilidad del oro en la pequeña minería, fue archivado.